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«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 августа. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые вышел на лед вместе с младшим сыном Арсением. Его появление не осталось без внимания поклонников.

Арсений родился в сентябре прошлого года от суррогатной матери. Сейчас у 11-месячного малыша есть свой аккаунт в Instagram, насчитывающий более 24 тысяч подписчиков. Но и сами звездные родители, продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко, не перестают радовать фанатов трогательными семейными кадрами.

«Начало положено», — подписал Плющенко первое появление на льду вместе с Арсением.

Видео успело набрать свыше 100 тысяч просмотров за первые сутки после публикации в Instagram. Евгений заботливо придерживает сына, пока тот неуклюже перебирает ножками по льду. Поклонники фигуриста остались в восторге.

«Такой сладкий малыш», — написала одна из поклонниц.

«Еще один талант растет», — подметила подписчица, подкрепив подпись смайликом с сердечками.

Евгений Плющенко часто делится с поклонниками семейными кадрами с младшим сыном. Одним из таких видео стало поедание плюшки. Яна Рудковская попросила Арсения поделиться с отцом, но он проигнорировал ее слова.

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