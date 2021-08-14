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Американские бизнесмены резко потеряли уверенность в экономической стабильности

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:59
Экономика
Американские бизнесмены резко потеряли уверенность в экономической стабильности
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 14 августа. Уверенность малого бизнеса США в экономической стабильности в августе упала до наименьшей отметки с начала марта 2021 года. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal.

Соответствующие показатели связаны с распространением индийского штамма коронавируса. Компания Vistage Worldwide в ходе опроса выяснила, что сейчас только 39% бизнесменов верят в улучшение экономических условий в США в течение ближайших 12 месяцев. Еще в прошлом месяце такой показатель был равен 50%, а в марте в позитивной экономической конъюнктуре не сомневались 67% респондентов.

Возросло также количество малых предприятий, верящих в спад экономической ситуации. Однако, такой показатель не весьма значителен – он вырос до 20% при июльских 15%. В то же время 22% предпринимателей признались, что на их бизнес уже повлияло распространение дельта-штамма коронавируса.

Тем временем из-за вечеринки экс-президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд могла произойти вспышка коронавируса. За семь дней после празднований бывшего главы Белого дома в больницу обратилось 63 человека.

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