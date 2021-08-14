«Прощальная гастроль»: Меркель везет Зеленскому окончательный ультиматум Запада

Украинские аналитики активно обсуждают предстоящий приезд в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель. В самом его факте заложена масса интриг, одна из которых очевидна — за два дня до встречи с Зеленским фрау канцлер проведет беседу с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие эксперты уверены: встреча в Киеве не сулит украинскому лидеру ничего хорошего. В ключевых сферах геополитики ставки Украины отыграны, и ей пришло время смиренно принять чужие правила игры. Передает корреспондент ФАН из Киева.

В конце следующей недели, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. А уже 22 августа она направится в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом визите в Киев уже два дня радостно трубит провластная украинская пресса и новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Эта радость носит четкий оттенок — мол, никто не заманивал канцлера, она сама напросилась на встречу с Зеленским, да еще прямо в канун Дня независимости и саммита «Крымская платформа».

Увы, известие о том, что фрау Меркель приедет в Мариинский дворец вскоре после встречи с лидером России, заметно поубавило радости у местных политиков. Во-первых, Зеленский сам давно уже вслух мечтает встретиться с Путиным, но упорно не находит понимания в Москве. Во-вторых, в Киеве осознают: канцлер Германии привезет в Киев настоятельные рекомендации по разрешению военного кризиса в Донбассе. Это, скорее всего, будут рекомендации, согласованные как ФРГ и Францией, так и Россией с США. А значит, отказаться от их исполнения Украине будет крайне трудно.

Недаром же синхронно с известием о визите Меркель в украинском политикуме пошли разговоры, что, мол, «уже готова имплементация «формулы Штайнмайера» по Донбассу». Спикер украинской делегации в ТКГ в Минске Алексей Арестович прямо заявил местным СМИ: «соответствующий законопроект всех удивит». Напомним, формула, предложенная в 2016-м экс-главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером — фактически калька с Минских соглашений, но более подробная и пошаговая.

«Формула Штайнмайера» содержит принципиальный момент для Киева — там указано, что выборы в нынешних ЛДНР должны пройти до передачи Украине контроля над границей. Киев требует ровно обратного — чтобы выборы прошли после того, как он возьмет под контроль границу с РФ. Так что о том, чтобы следовать «формуле Штайнмайера», в Киеве и слышать не хотят. Более того, любая попытка власти внести ее в Раду может закончиться массовыми протестами националистов и погромами.

Точнее, так она могла закончиться в случае, если бы в Вашингтоне по-прежнему твердо требовали продолжать затягивать конфликт в Донбассе до бесконечности. Но тонкость момента в том, что на Банковой сегодня вовсе не уверены, что РФ и США не договорились между собой в Женеве по Донбассу. И, как следствие, не заставят Киев исполнять Минские соглашения любой ценой. Ведь тогда положение режима Зеленского во внутренней политике быстро может стать ужасающим.

Визит Меркель в Москву и Киев СМИ уже назвали «прощальной гастролью» — он, скорее всего, станет реально последним зарубежным визитом Меркель на посту канцлера. Уже 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, где список Христианско-демократического союза возглавит не Меркель, а ее преемник Армин Лашет. Кроме того, в ближайшие две-три недели должна быть завершена прокладка газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтики. Накануне оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о полной готовности морского участка первой нитки газопровода и начале работ по заполнению его газом.

По этому поводу, как ожидают в Киеве, фрау Меркель должна привезти Зеленскому целый «мешок конфет» — гарантии денежной компенсации от Германии за сокращение газового транзита из РФ, финансирование новых проектов альтернативной энергетики и так далее. Эксперты говорят: все эти темы, возможно, действительно будут на встрече. Но чего там точно не будет — это разговоров об остановке «СП-2», путях заморозки и затягивания проекта. В общем, всего того, чего так хотела бы Украина. В этом плане поезд, что называется, ушел.

Федеральное агентство новостей /

Наконец, еще одна интрига визита Меркель — в Киеве твердо намерены попросить фрау канцлера задержаться на день, чтобы поучаствовать в саммите «Крымская платформа». Напомним, цель этого форума — сформировать «широкую международную коалицию» и заставить Россию вернуть Крым Украине. Учитывая бредовость затеи, в саммите примут участие лишь три президента государств, подобных Словакии и стран Прибалтики. Но в Киеве готовы всеми правдами и неправдами заманить на форум хотя бы одного влиятельного политика.

Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, надежд на то, что канцлер останется на форум «КП», немного.

«Мы пригласили Меркель посетить «Крымскую платформу», но останется она в Киеве или нет, станет ясно в ближайшее время. Мы спросим ее саму 22 августа, останется ли она на форум, и, если нет, то почему», — заявил Никифоров.

Как заявил накануне в Киеве известный политолог Вадим Карасев, скорее всего, Меркель попытается убедить Зеленского начать выполнять Минские соглашения по «формуле Штайнмайера», якобы неприемлемой для Киева.

«Германия уже не первый год склоняет к этому Украину. Думаю, и на этот раз по «Минску» Меркель будет себя вести так же, как и по «СП-2» — в русле интересов России. Она будет «выкручивать руки» Зеленскому, попытается увязать выполнение Минских соглашений с транзитом газа. Мол, «вы выполняете эту формулу, а мы просим Россию, чтобы она дала вам газ для транзита», — считает политолог. — Еще один нюанс визита Меркель — она наверняка проигнорирует как «Крымскую платформу», так и День независимости Украины. Это продиктовано ее желанием успеть до выборов в ФРГ окончательно закрыть тему «Северного потока — 2». Также канцлер умело балансирует между интересами Украины и России».

По мнению Карасева, канцлер ФРГ в ходе приезда в Киев хочет предложить Зеленскому «решающую сделку» по Донбассу.

«Целью этой сделки будет спасение Минских соглашений, а ее детали уже обсуждались в ходе визита Зеленского в Берлин. По сути, она приезжает, чтобы спасти «Минск», и это последний бросок в обмен на транзитный договор по украинской ГТС. Неслучайно сразу после визита президента к Меркель был уволен Аваков, категорический противник реализации Минских соглашений в любой форме», — пояснил политолог.

Карасев считает, что в результате сделки Украина может спасти свою газотранспортную систему, благодаря новому транзитному контракту.

«Украина может получить новый десятилетний транзитный контракт с РФ через украинскую ГТС в Европу, но в обмен на реализацию «формулы Штайнмайера». Сделка Меркель четырехсторонняя: Украина, Россия, Германия и США. Она будет означать: транзит газа в обмен на мир. Думаю, что пролонгация договора о транзите российского газа через Украину до 2034, а также возможное установление мира в Донбассе будут означать и нормализацию отношений с РФ», — пояснил Карасев.

В свою очередь политолог Антон Финько заявил на пресс-конференции в Киеве, что в ходе визита Меркель может быть поднята тема участия немецкого капитала в украинской ГТС.

«В администрации Байдена сделали все, чтобы восстановить диалог с ФРГ — в том числе за счет геоэкономических интересов Украины. Нынешний визит Меркель будет направлен на то, чтобы склонить режим Зеленского принять позицию, согласованную между Меркель и Байденом в отношении «СП-2». Также немцы будут подталкивать Банковую к хоть какому-нибудь прогрессу по реализации «Минска-2». Меркель будет настаивать на имплементации «формулы Штайнмайера», — отметил Финько. — Немцам нужно, чтобы Украина приняла «компенсационный» план действий. Торг будет идти вокруг попыток сохранить транзит через украинскую ГТС хотя бы на несколько лет вперед. Этот торг наверняка коснется возможностей участия немецкого капитала в газотранспортном консорциуме, когда ценность трубы резко упадет».

Эксперт отметил, что в ходе визита канцлера Германии в Киев никто не собирается говорить об интеграции Украины в Евросоюз.

«Наш политический евроромантизм сыграл с нами ужасную шутку. Мы оказались в ситуации, когда наши активы переходят к европейцам, а сами они предлагают нам всего лишь некий «компенсационный пакет». Вопрос интеграции Украины в ЕС уже даже не поднимается. Речь идет лишь о торге по размерам компенсаций в отношении «СП-2». Думаю, Зеленский будет всячески подчеркивать, что невероятно обижен, и пытаться выторговать максимальные бонусы для Киева. А также попытается блокировать любые миротворческие инициативы Берлина», — заключил Финько.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «шабашем» запланированный на 23 августа саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве.

«На этом шабаше Запад продолжит пестовать неонацистские, расистские настроения в современной украинской власти», — заявил Лавров.

Напомним, накануне Дня независимости Украины участники «КП» обсудят пути возвращения полуострова в состав страны. Киев сообщил о присутствии там представителей 37 стран. Среди них — Австралия, Греция, Британия, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция и Турция.