Флагманская Creta от Hyundai получила комплектацию Smart

Сеул, 14 августа. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai показала новую генерацию кроссовера Creta. Автомобиль получил комплектацию Smart

Новинка получит телематические сервисы Bluelink, полный набор безопасности Smart Sense и салон из экологической кожи темно-коричневого цвета. Под капотом у новой «Креты» будет установлен двухлитровый бензиновый двигатель на 150 «лошадок». Трансмиссия будет рассчитана на шесть ступеней при полном приводе.

Аналитический отдел ВТБ ранее провел исследование и выяснил, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредит. Оказалось, что граждане России чаще всего оформляют займы для покупки Lada, Hyundai и Kia.