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Флагманская Creta от Hyundai получила комплектацию Smart
Общество
Флагманская Creta от Hyundai получила комплектацию Smart
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Сеул, 14 августа. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai показала новую генерацию кроссовера Creta. Автомобиль получил комплектацию Smart

Новинка получит телематические сервисы Bluelink, полный набор безопасности Smart Sense и салон из экологической кожи темно-коричневого цвета. Под капотом у новой «Креты» будет установлен двухлитровый бензиновый двигатель на 150 «лошадок». Трансмиссия будет рассчитана на шесть ступеней при полном приводе.

Аналитический отдел ВТБ ранее провел исследование и выяснил, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредит. Оказалось, что граждане России чаще всего оформляют займы для покупки Lada, Hyundai и Kia.

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hyundai новая модель creta
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