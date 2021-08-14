Sony может отказаться от показа четвертых «Монстров на каникулах» в кинотеатрах

Лос-Анджелес, 14 августа. Последняя часть мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» может выйти сразу на стриминговом сервисе. Студия Sony может не показать проект в кинотеатре.

Сейчас для похода в кинотеатры Нью-Йорка требуется вакцинация, а детям до 12 лет прививаться еще нельзя. Студия Sony может понести убытки в кассовых сборах, так как финальная часть «Монстров на каникулах» ориентирована на семейный просмотр, передает Deadline.

Создатели мультфильма ищут альтернативную площадку для показа четвертой части картины. Есть версия, что проект выпустят на стриминговом сервисе Netflix. Предпосылки к этому есть: Sony летом продала видеохостингу четыре фильма. В России премьера запланирована на 21 октября.

Студии ищут преимущества показа премьер как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах. Disney выпустил кинокомикс «Черная вдова» на своем цифровом сервисе. Актриса Скарлетт Йоханссон подала иск и обвинила площадку в потере 50 млн долларов. Но по мнению адвоката Дэниела Петрочелли, судебные разбирательства являются пиар-ходом голливудской звезды.