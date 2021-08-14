Петербургские врачи предупредили о смертельных последствиях пандемии

Санкт-Петербург, 14 августа. Уровень смертности вырос на фоне пандемии COVID-19. Вместе с этим фиксируется рост летальных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ситуация с заболеваниями сердечно-сосудистой системы начала ухудшаться в течение последних двух лет. До 2019 года показатель смертности от инфарктов и инсультов в Петербурге заметно снижался, однако в прошлом году вновь начал демонстрировать рост, отметил заведующий кардиохирургическим отделением Военно-медицинской академии им. Кирова Максим Диденко. Он добавил, что во многом причиной этого стали особенности COVID-19.

«Он работает в две стороны — с одной стороны, потенциирует эти болезни, то есть стимулирует их появление, с другой — на его фоне они протекают тяжелее», — пояснил медик.

Ученые ранее пришли к выводу, что взрослые люди тяжелее детей переносят постковидный синдром. Однако окончательные выводы делать рано, поскольку последствия коронавируса для здоровья переболевших еще недостаточно изучены.