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Пострадавшие от лесных пожаров жители Якутии получили компенсации

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:56
Общество
Пострадавшие от лесных пожаров жители Якутии получили компенсации
pxhere.com

Якутск, 14 августа. Более 100 жителей населенного пункта Бясь-Кюль в Якутии получили по 30 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, полученного в результате лесных пожаров.

Сейчас проводится ликвидация последствий в микрорайоне «Кэскил», где огонь нанес значительный ущерб жилым постройкам. Подача электроэнергии происходит от дизельной установке «Якутскэнерго», рассказал глава Горного района Никита Андреев.

«8 августа был подписано распоряжение главы республики о выдаче 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, семьям, которые потеряли жилые помещения», — заявил он.

На данный момент в общей сложности лесные пожары повредили 39 зданий. Среди них 26 индивидуальных жилых домов и шесть многоквартирных, добавил Андреев.

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Якутии Айсен Николаев вылетели в республику. Они проведут осмотр самых проблемных мест региона, охваченных пожарами.

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якутия лесные пожары компенсация
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