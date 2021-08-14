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Саратовский живодер вместе с сыном-школьником жестоко убил собаку вилами

Происшествия
Саратовский живодер вместе с сыном-школьником жестоко убил собаку вилами
pixabay.com  / 

Саратов, 14 августа. Житель села Воскресенское жестоко расправился с уличной собакой, заколов ее вилами. Помощь ему оказывал сын-школьник, поймавший животное с помощью удавки.

Как сообщили свидетели, мужчина убил собаку из-за того, что подозревал ее в похищении двух цыплят. Ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.  

«К сожалению, жестокое обращение с животными остается частью нашей жизни. Самое ужасное в произошедшем — что живодер привлек к убийству своего сына. Потом этот мальчик вырастет и может точно так же убивать несчастных животных», — рассказала корреспонденту ФАН психолог Наталья Норина.

Ранее на Саратовскую область напали мотыльки-вредители. Причиной стала аномально жаркая погода. 

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саратовская область живодер вилы
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