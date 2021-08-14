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Упаковка из полистирола может оказывать негативное влияние на здоровье человека

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:40
Общество
Упаковка из полистирола может оказывать негативное влияние на здоровье человека
ФБА «Экономика сегодня»  /  Мария Федорова

Москва, 14 августа. Использование упаковки из полистирола производителем товара может наносить ущерб здоровью потребителя. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Особое внимание специалисты уделили составу упаковки. По их словам, изготовители должны упаковывать продукцию в соответствии с ГОСТами, передает РИА Новости.

«Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%», — объяснили ученые.

Жители страны с января 2020-го по июль 2021 года стали меньше проявлять интереса к пластику. Россияне предпочитают отказываться от использования пакетов и переходят на его многоразовые аналоги: хозяйственные авоськи и сумки-шоперы.

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пластик упаковка товар
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