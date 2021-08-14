Упаковка из полистирола может оказывать негативное влияние на здоровье человека

Москва, 14 августа. Использование упаковки из полистирола производителем товара может наносить ущерб здоровью потребителя. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Особое внимание специалисты уделили составу упаковки. По их словам, изготовители должны упаковывать продукцию в соответствии с ГОСТами, передает РИА Новости.

«Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%», — объяснили ученые.

Жители страны с января 2020-го по июль 2021 года стали меньше проявлять интереса к пластику. Россияне предпочитают отказываться от использования пакетов и переходят на его многоразовые аналоги: хозяйственные авоськи и сумки-шоперы.