Российским компаниям предложили налоговый вычет за оплату фитнеса работникам

Москва, 14 августа. Компании могут уменьшить налогооблагаемую базу за счет оплаты занятий спортом своим сотрудникам. С таким предложением выступила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Такая инициатива позволит повысить число вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом россиян, считает Силина. Для этого она предлагает ввести налоговый вычет для компаний и работодателей, которые покрывают расходы на фитнес своим сотрудникам, передает ТАСС.

Вместе с этим Силина считает необходимым ввести меры поддержки для арендодателей, которые предоставляют площади под физкультурно-оздоровительные объекты. В качестве одной из таких мер она предложила снизить налоги на имущество и землю.

С 1 августа в России начал действовать закон о налоговом вычете за спорт, однако воспользоваться им можно лишь с 2022 года. Вычет позволит снизить расходы на занятия спортом и сэкономить на НДФЛ.