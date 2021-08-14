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Российским компаниям предложили налоговый вычет за оплату фитнеса работникам

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:36
Общество
Российским компаниям предложили налоговый вычет за оплату фитнеса работникам
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 14 августа. Компании могут уменьшить налогооблагаемую базу за счет оплаты занятий спортом своим сотрудникам. С таким предложением выступила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Такая инициатива позволит повысить число вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом россиян, считает Силина. Для этого она предлагает ввести налоговый вычет для компаний и работодателей, которые покрывают расходы на фитнес своим сотрудникам, передает ТАСС.

Вместе с этим Силина считает необходимым ввести меры поддержки для арендодателей, которые предоставляют площади под физкультурно-оздоровительные объекты. В качестве одной из таких мер она предложила снизить налоги на имущество и землю.

С 1 августа в России начал действовать закон о налоговом вычете за спорт, однако воспользоваться им можно лишь с 2022 года. Вычет позволит снизить расходы на занятия спортом и сэкономить на НДФЛ.

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россия налоги фитнес
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