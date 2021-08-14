Разработчики 11 bit studios представили пользователям сиквел Frostpunk

Лос-Анджелес, 14 августа. Независимая компания-разработчик 11 bit studios создала продолжение популярной игры Frostpunk. Однако сроки релиза организация решила оставить в тайне.

В новом симуляторе выживание и строительство сочетаются со стратегией и менеджментом. Сюжет сиквела основан на жизни людей спустя 30 лет после зимней катастрофы. Остатку человечества приходится спасать себя завоеванием Морозных земель, где можно добывать нефть.

«Наша цель — создать для игроков огромную вселенную, где можно бесконечно принимать решения, создавая собственное общество и город ему под стать. И расхлебывать последствия, само собой», — заявил руководитель разработки проекта Якуб Стокальский.

Выпуском новых частей игры также могут порадовать фанатов разработчики из Rockstar Games. Они планируют выпустить ремастеры трех частей Grand Theft Auto до конца 2021 года.