«Феерические мужланы»: Собчак высмеяла гостей нового шоу Бузовой об отношениях

Москва, 14 августа. Телеведущая Ольга Бузова на фоне гостей своего нового шоу выглядит вполне адекватно. Об этом заявила журналист Ксения Собчак в соцсетях.

Она с уважением относится к работоспособности телеведущей, которая смогла превратиться в одну из самых узнаваемых артисток России. Тем не менее Собчак изначально была готова посмеяться над новым проектом бывшей коллеги по «Дому-2» об отношениях между мужчинами и женщинами, но не ожидала, что потрясение у нее вызовет вовсе не Бузова.

«Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы... [...] Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурнее другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», — констатировала Собчак.

Гостями Бузовой стали психиатр в венерологическом диспансере, стриптизер и проктолог. Один из них принципиально не хочет заводить детей, чтобы не платить алименты, второй требует от женщины терпеть его измены, а третий считает мужскую полигамию нормой.

Ксения Собчак ранее резко ответила хейтерам, критикующим ее внешний вид. Она заявила, что знает о своих недостатках и старается располагать к себе людей при помощи харизмы.