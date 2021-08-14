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«Феерические мужланы»: Собчак высмеяла гостей нового шоу Бузовой об отношениях

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:26
Шоу-бизнес
«Феерические мужланы»: Собчак высмеяла гостей нового шоу Бузовой об отношениях
Pr Scr youtube.com

Москва, 14 августа. Телеведущая Ольга Бузова на фоне гостей своего нового шоу выглядит вполне адекватно. Об этом заявила журналист Ксения Собчак в соцсетях.

Она с уважением относится к работоспособности телеведущей, которая смогла превратиться в одну из самых узнаваемых артисток России. Тем не менее Собчак изначально была готова посмеяться над новым проектом бывшей коллеги по «Дому-2» об отношениях между мужчинами и женщинами, но не ожидала, что потрясение у нее вызовет вовсе не Бузова.

«Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы... [...] Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурнее другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», — констатировала Собчак.

Гостями Бузовой стали психиатр в венерологическом диспансере, стриптизер и проктолог. Один из них принципиально не хочет заводить детей, чтобы не платить алименты, второй требует от женщины терпеть его измены, а третий считает мужскую полигамию нормой.

Ксения Собчак ранее резко ответила хейтерам, критикующим ее внешний вид. Она заявила, что знает о своих недостатках и старается располагать к себе людей при помощи харизмы.

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собчак бузова подкаст
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