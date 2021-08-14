Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 09:20
09:16
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
09:11
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
09:11
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
09:05
Общество
Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5
09:03
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
09:02
Политика
Вице-премьер Крыма предложил Западу дружить с полуостровом
09:02
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
09:00
Общество
«Это недопустимо»: Вячеслав Калинин возмущен отказом «Родине» в регистрации на выборы
08:59
Экономика
Американские бизнесмены резко потеряли уверенность в экономической стабильности
Все новости

Представлен топ-3 сериалов с самыми странными сюжетами

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:46
Общество
Представлен топ-3 сериалов с самыми странными сюжетами
Pr Scr youtube.com  /  Twin Peaks

Москва, 14 августа. Любители кино сталкиваются с трудностями в поиске сериала с по-настоящему необычным и интересным сюжетом. Киноманы представили три образца жанра с самыми яркими историями.

Некоторые проекты уже успели стать популярными среди зрителей по всему миру. Однако другим фильмам с сумасшедшим сценарием еще нужно заслужить народную любовь.

«Любовь, смерть и роботы»

Сериал представляет собой серию несвязанных между собой короткометражных мультфильмов. Их объединяет лишь общая идея фантастических событий. Каждая серия сериала разрабатывалась на протяжении многих лет талантливейшими режиссерами, что в итоге создало невероятную смесь из удивительных сюжетов, каждый страннее предыдущего.

«Черное зеркало».

Данный сериал является сатирическим взглядом на мир, в котором люди погрузились в технологии слишком глубоко, не успев опомниться, и уже нет дороги назад. В каждой серии используется что-то нам до боли знакомое, но возведенное в абсурд. Повсюду экраны и проекции, друзей заменили машины, а алгоритмы знают о людях больше, чем они сами.

Представлен топ-3 сериалов с самыми странными сюжетами
Кадр из сериала «Черное зеркало»  / 

«Твин Пикс»

Сюжет начинается с обнаружения жителями Твин Пикс тела известной городской красавицы Лоры Палмер. Расследованием этого дела решает заняться агент Дейл Купер. Однако прибыв на место он осознает, что в этом тихом городке скрывается множество тайн. И убийство Лоры Палмер лишь одно из звеньев этой паранормальной истории.

Совсем скоро состоится премьера российского сериала «Пищеблок». Он расскажет о загадочных событиях, происходящих в пионерском лагере.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Представлен топ-3 сериалов с самыми странными сюжетами
топ сериалы необычный сюжет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru