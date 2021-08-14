Представлен топ-3 сериалов с самыми странными сюжетами

Москва, 14 августа. Любители кино сталкиваются с трудностями в поиске сериала с по-настоящему необычным и интересным сюжетом. Киноманы представили три образца жанра с самыми яркими историями.

Некоторые проекты уже успели стать популярными среди зрителей по всему миру. Однако другим фильмам с сумасшедшим сценарием еще нужно заслужить народную любовь.

«Любовь, смерть и роботы»

Сериал представляет собой серию несвязанных между собой короткометражных мультфильмов. Их объединяет лишь общая идея фантастических событий. Каждая серия сериала разрабатывалась на протяжении многих лет талантливейшими режиссерами, что в итоге создало невероятную смесь из удивительных сюжетов, каждый страннее предыдущего.

«Черное зеркало».

Данный сериал является сатирическим взглядом на мир, в котором люди погрузились в технологии слишком глубоко, не успев опомниться, и уже нет дороги назад. В каждой серии используется что-то нам до боли знакомое, но возведенное в абсурд. Повсюду экраны и проекции, друзей заменили машины, а алгоритмы знают о людях больше, чем они сами.

Кадр из сериала «Черное зеркало» /

«Твин Пикс»

Сюжет начинается с обнаружения жителями Твин Пикс тела известной городской красавицы Лоры Палмер. Расследованием этого дела решает заняться агент Дейл Купер. Однако прибыв на место он осознает, что в этом тихом городке скрывается множество тайн. И убийство Лоры Палмер лишь одно из звеньев этой паранормальной истории.

Совсем скоро состоится премьера российского сериала «Пищеблок». Он расскажет о загадочных событиях, происходящих в пионерском лагере.