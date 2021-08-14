Удерживавший в доме семиклассницу житель Тайшета вышел на свободу по УДО

Тайшет, 14 августа. Житель Тайшета, которого подозревают в двойном убийстве и насильном удержании в доме семиклассницы, ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления и был отпущен по УДО.

Правоохранители в пятницу задержали мужчину, который насильно удерживал в доме семиклассницу. После того, полицейские приехали на место и были вынуждены выломать дверь, они обнаружили в подвале убитых родственников пострадавшей.

«Задержанный ранее был судим, в том числе за убийство. Он вышел на свободу по УДО», — заявил представитель Иркутской областной прокуратуры.

В тот день преступник расправился с 48-летним дядей и 74-летней бабушкой школьницы. На допросе местный житель признался, что нанес удар хозяину дома молотком. По словам задержанного, он сделал это «ни с чего, ни с того ни с сего».