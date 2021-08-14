Метеорологи США назвали июль 2021 года самым жарким за 142 года

Вашингтон, 14 августа. Прошедшие июльские дни стали самыми жаркими за последние 142 года. Об этом заявили в метеорологической службе Соединенных Штатов.

Экстремальная жара волнами обрушилась на территорию США и Европы. Средний температурный режим по всей планете был выше нормальной на 0,93 градуса. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в июле 2016 года.

«По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», — говорится на сайте организации.

Сразу после аномальной жары, жители разных уголков планеты столкнулись со стихией в виде ливней. Участь не избежала и Россию, сейчас Краснодарскому краю грозит тайфун, которого раньше в регионе никогда не было.