Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 09:20
09:16
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
09:11
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
09:11
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
09:05
Общество
Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5
09:03
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
09:02
Политика
Вице-премьер Крыма предложил Западу дружить с полуостровом
09:02
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
09:00
Общество
«Это недопустимо»: Вячеслав Калинин возмущен отказом «Родине» в регистрации на выборы
08:59
Экономика
Американские бизнесмены резко потеряли уверенность в экономической стабильности
Все новости

Метеорологи США назвали июль 2021 года самым жарким за 142 года
Общество
Метеорологи США назвали июль 2021 года самым жарким за 142 года
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Вашингтон, 14 августа. Прошедшие июльские дни стали самыми жаркими за последние 142 года. Об этом заявили в метеорологической службе Соединенных Штатов.

Экстремальная жара волнами обрушилась на территорию США и Европы. Средний температурный режим по всей планете был выше нормальной на 0,93 градуса. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в июле 2016 года.

«По крайней мере, номинально это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», — говорится на сайте организации.

Сразу после аномальной жары, жители разных уголков планеты столкнулись со стихией в виде ливней. Участь не избежала и Россию, сейчас Краснодарскому краю грозит тайфун, которого раньше в регионе никогда не было.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Метеорологи США назвали июль 2021 года самым жарким за 142 года
сша рекорд температура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru