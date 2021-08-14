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Автоэксперт Шапарин: система «старт-стоп» огромной пользы не приносит
Общество
Автоэксперт Шапарин: система «старт-стоп» огромной пользы не приносит
pixabay.com

Москва, 14 августа. Автомобильная система «старт-стоп» имеет как достоинства, так и недостатки. О них рассказал автомобильный эксперт Антон Шапарин.

Данная система используется с целью экономии топлива. Она автоматически глушит двигатель при простое автомобиля, что также положительно влияет на окружающую среду. Однако у системы есть и недостатки.

«Да, в этом режиме экономия топлива существенна. Но также существенную нагрузку получает стартер, вся энергосистема, и аккумулятор выходит из строя гораздо быстрее. Также для этой системы приходится ставить аккумулятор большей мощности. Если все взвесить, то система «старт-стоп», к глубокому сожалению, особой пользы не приносит», — считает Шапарин.

Для экономии топлива лучше взять автомобиль с гибридным двигателем. Они работают как на бензине, так и на электричестве. При высокой мощности дает ощутимо сэкономить средства на бензине, передает радио Sputnik.

Помогает экономить на различных нуждах россиянам и государство. Так, родители почти 20 млн школьников получили выплаты на покупку необходимых вещей к учебному году.

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двигатель автоэксперт старт-стоп
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