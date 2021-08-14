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Страдающим бессонницей посоветовали отказаться от гаджетов перед отдыхом
Общество
Страдающим бессонницей посоветовали отказаться от гаджетов перед отдыхом
flickr.com  /  Ezhealth MD

Москва, 14 августа. Человеку, который испытывает проблемы при засыпании, не рекомендуется пользоваться гаджетами за час до отдыха. Об этом рассказал участник NeuroNet Владимир Конышев.

Хороший сон важнее правильного питания, считает эксперт Национальной технологической инициативы. Нормальная продолжительность сна устанавливается индивидуально, но средний показать составляет восемь часов в сутки, передает «Вечерняя Москва».

«Сильно помогает правильная подготовка ко сну: примерно за час следует убрать гаджеты, не загружать мозг новой информацией. Деятельность нужна только расслабляющего характера», — отметил Конышев.

Способствуют засыпанию и вспомогательные средства. Например, использование данных электроактивности клеток мозга в нейротренингах. Улучшение сна наблюдается на четвертый-шестой день, добавил специалист.

Бессонницу могут спровоцировать разные причины. Среди них отмечают стресс, тревогу и перегрузку. Чтобы справиться с этим состоянием, следует нормализовать режим сна и пробуждения, а также соблюдать его.

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сон советы нейротренинг
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