Пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет нашли в якутских льдах

Якутск, 14 августа. Ученым удалось определить возраст детенышей пещерного льва, найденных в Якутии несколько лет назад. Малышей назвали Борисом и Спартой.

Необычная находка была сделана во льдах Якутии в период с 2017 по 2018 год. Исследование показало, что львята прожили не больше одного–двух месяцев, после чего погибли в результате падения в расщелины.

Первое время ученые считали, что детенышей связывают родственные связи. Однако в дальнейшем стало известно, что их разделяют 15,5 тысячи лет. Спарта жил примерно 28 тысяч лет назад, а Борис — около 43 тысяч лет назад. Тело более молодого львенка отлично сохранилось, что позволит больше узнать об этих животных.

Пещерные львы встречались в Евразии, но вымерли около десяти тысяч лет назад. Причиной этого стало расселение первобытных людей, вытеснивших хищников из мест их обитания.

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