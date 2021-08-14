Поддержка молодых семей в ЯНАО обеспечила стабильный темп роста населения

Салехард, 14 августа. Стабильный темп роста населения фиксируется экспертами в Ямало-Ненецком АО, где с начала текущего года появилось на свет примерно четыре тысячи малышей.

Причиной позитивной динамики прироста являются всесторонние меры поддержки со стороны властей региона. В регионе семьи могут получить помощь по 35 федеральным и региональным мерам поддержки. Издание «ЯМАЛ медиа» сообщает, что субсидирование осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография».

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов провел вручение сертификатов чумового маткапитала. Субсидия предусмотрена для молодых многодетных семей, которые ведут традиционный, кочевой образ жизни.