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Поддержка молодых семей в ЯНАО обеспечила стабильный темп роста населения

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:05
Общество
Поддержка молодых семей в ЯНАО обеспечила стабильный темп роста населения
Невские Новости  /  Степан Яцко

Салехард, 14 августа. Стабильный темп роста населения фиксируется экспертами в Ямало-Ненецком АО, где с начала текущего года появилось на свет примерно четыре тысячи малышей.

Причиной позитивной динамики прироста являются всесторонние меры поддержки со стороны властей региона. В регионе семьи могут получить помощь по 35 федеральным и региональным мерам поддержки. Издание «ЯМАЛ медиа» сообщает, что субсидирование осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография».

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов провел вручение сертификатов чумового маткапитала. Субсидия предусмотрена для молодых многодетных семей, которые ведут традиционный, кочевой образ жизни.

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