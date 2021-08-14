Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 09:20
09:16
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
09:11
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
09:11
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
09:05
Общество
Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5
09:03
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
09:02
Политика
Вице-премьер Крыма предложил Западу дружить с полуостровом
09:02
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
09:00
Общество
«Это недопустимо»: Вячеслав Калинин возмущен отказом «Родине» в регистрации на выборы
08:59
Экономика
Американские бизнесмены резко потеряли уверенность в экономической стабильности
Все новости

Глава МЧС Зиничев вылетел в Якутию

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:09
Общество
Глава МЧС Зиничев вылетел в Якутию
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Москва, 14 августа. Самолет с вице-премьером Юрием Трутневым, главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Якутии Айсеном Николаевым вылетели в регион для осмотра самых сильных пожаров.

Информацию о вылете чиновников в республику предоставила пресс-служба вице-премьера. Тушением пожаров занимаются около 600 специалистов пожарной бригады МЧС России. В субботу утром в регионе было зарегистрировано 108 точек с возгоранием в лесу.

Глава Якутии ранее сообщил, что в республике Саха введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Благодаря этому шагу власти смогут эффективнее бороться с бушующими лесными пожарами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава МЧС Зиничев вылетел в Якутию
пожары якутия лес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru