Глава МЧС Зиничев вылетел в Якутию

Москва, 14 августа. Самолет с вице-премьером Юрием Трутневым, главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Якутии Айсеном Николаевым вылетели в регион для осмотра самых сильных пожаров.

Информацию о вылете чиновников в республику предоставила пресс-служба вице-премьера. Тушением пожаров занимаются около 600 специалистов пожарной бригады МЧС России. В субботу утром в регионе было зарегистрировано 108 точек с возгоранием в лесу.

Глава Якутии ранее сообщил, что в республике Саха введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Благодаря этому шагу власти смогут эффективнее бороться с бушующими лесными пожарами.