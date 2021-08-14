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Украине предсказали гибель в случае вступления страны в НАТО

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:50
Политика
Украине предсказали гибель в случае вступления страны в НАТО
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 августа. Стремление в НАТО может губительно сказаться на Украине и грозит уничтожением страны, считает бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Сейчас Украина придерживается нейтрального статуса, который выступает гарантом ее существования, напомнила Бондаренко. В случае отказа от него и получения членства в НАТО страну могут «порвать по швам».

«Как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования», — заявила депутат в эфире канала «Наш».

Рада в конце 2014 года предложила внести изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В начале 2019 года украинский парламент включил изменения в конституцию, закрепив курс страны в Евросоюз и НАТО. В настоящее время Украина является шестым государством со статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

Политолог Евгений Копатько ранее нашел объяснение истеричному поведению Украины из-за Nord Stream AG. По его мнению недовольство формируется по политическим, а не экономическим причинам.

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