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Бывший депутат Рады предрек снятие санкций ЕС с России из-за ошибки Зеленского

  /   Обновлено: 14 августа 2021 08:47
Политика
Бывший депутат Рады предрек снятие санкций ЕС с России из-за ошибки Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 августа. Евросоюз может снять санкции с России из-за невыполнения Украиной Минских соглашений. Такое заяление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Украинский политик напомнил, что президент страны Владимир Зеленский не выполнил несколько важных условий. Так, глава государства так и не провел конституционную реформу, которая представляла собой децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.

«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», — заявил Мураев.

Также бывший парламентарий заметил, что введенные экономические санкции против Москвы существенно навредили и европейским товаропроизводителям, которые могли бы увеличить свои доходы на «десятки миллиардов». После всего случившегося многим в Европе сейчас «плевать на Украину», подытожил Мураев.

Ранее экс-депутат Рады Дмитрий Спивак возмутился решением Украины ввести санкции против Белоруссии. Политик заявлял, что такое решение Киева идет вразрез с национальными интересами государства.

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санкции украина евросоюз верховная рада мураев
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