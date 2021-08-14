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ВОЗ призвала страны к рациональному использованию вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 14 августа 2021 07:55
Общество
ВОЗ призвала страны к рациональному использованию вакцин от COVID-19
pixabay.com

Москва, 14 августа. Странам необходимо придерживаться глобального подхода к борьбе с COVID-19 и рационально применять существующие вакцины. Об этом заявили эксперты ВОЗ.

Шесть специальных посланников Всемирной организации здравоохранения во главе с профессором Дэвидом Набарро отметили опасность мировой ситуации с коронавирусом. Они указали на важность возобновления усилий для предотвращения пандемии, передает газета Le Monde.

«Мы... выступаем с призывом возобновить усилия стран, направленные на достижение глобального подхода к пандемии. Существуют два направления, продвижение по которым явно следует сделать более быстрым», — говорится в сообщении.

Петиция экспертов указывает на рациональное использование препаратов от COVID-19. Международному сообществу посоветовали создать стратегии, чтобы вакцины попадали самому уязвимому населению.

ВОЗ посоветовала западным странам направить излишки препаратов от COVID-19 менее развитым странам Африки. Организация просит обеспечить прививочную кампанию хотя бы для десяти процентов населения каждой республики.

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вакцина воз коронавирус
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