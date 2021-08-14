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Вечеринка Обамы могла вызвать вспышку COVID-19 на острове Мартас-Винъярд
Общество
Вечеринка Обамы могла вызвать вспышку COVID-19 на острове Мартас-Винъярд
whitehouse.gov  /  Pete Souza

Мартас-Винъярд, 14 августа. Бывший президент США Барак Обама устроил вечеринку в честь своего дня рождения на острове Мартас-Винъярд. Однако после этого на территории объекта произошла вспышка COVID-19.

Американский остров на протяжении множества лет имел славу среди голливудских звезд и политиков. Неделю назад его решил посетить Обама, чтобы отпраздновать свой очередной день рождения. Однако после отъезда бывшего главы Белого дома местные власти начали фиксировать рост распространения COVID-19 среди местных жителей. За семь дней в больницу обратилось 63 человека, сообщает Metro.co.uk.

Правительство острова пока не торопится обвинять Обаму в произошедшем. Однако они пытаются найти источник заболевания путем отслеживания контактов зараженных.

Американский политик провел звездную вечеринку в честь своего 60-летия 4 августа. На мероприятие собралось большое количество знаменитых людей, но среди них не было представителей британской королевской семьи — актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Предполагается, что супруги отказались от торжества из-за нелестных высказываний в сторону Букингемского дворца.

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