Найдено тело пилота Ми-8 на Камчатке. События дня

Генсек ООН призвал талибов к переговорам по Афганистану Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более тысячи человек, не менее 241 тысячи остались без крова. Генсек ООН призвал боевиков запрещенного в России движения «Талибан» немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа. На фоне спешного вывода американского контингента из страны талибы захватывают один город за другим и уже вплотную подбираются к Кабулу.

Обнаружено тело погибшего в крушении Ми-8 пилота kamgov.ru / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края Спасатели подняли со дна тело пилота вертолета Ми-8, потерпевшего крушение над Курильским озером на Камчатке. Об этом сообщил губернатор области Владимир Солодов. На дне рядом с обломками обнаружены тела еще двух погибших. Поисковая операция продолжается. Спасатели продумывают способ попасть внутрь вертолета. Ми-8 с туристами на борту разбился 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнуло в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек.

38 человек стали жертвами наводнений в Турции Global Look Press / Xinhua В результате вызванных проливными дождями наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 38 человек. Об увеличении числа жертв масштабного потопа сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Министр добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека. Наводнения затронули сразу нескольких провинций.