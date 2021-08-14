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Психолог Афанасьева советует изменить образ жизни для успешной борьбы с апатией
Общество
Психолог Афанасьева советует изменить образ жизни для успешной борьбы с апатией
pixabay.com

Москва, 14 августа. Апатия — распространенный психический недуг. Он возникает из-за физических воздействий на организм или болезней нервной и сосудистой систем.

Апатию можно заподозрить по нескольким симптомам. Так, человеку становится трудно выполнять привычные задачи, он чувствует безразличие ко всему, что его раньше волновало, не хочет заниматься хобби, участвовать в социальной жизни.

Справиться с этим состоянием можно с помощью нескольких способов. Так, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту — врачу-психиатру или неврологу. Они помогут вывить причины такого состояния, назначат необходимые анализы. Спасти себя можно и собственными усилиями, например, если изменить образ жизни.

«Много времени уделять сну (лучше всего — по графику, с соблюдением гигиены сна), правильно питаться, стараться не допускать переутомления», — рассказала врач-психиатр, психотерапевт, специалист сервиса по подбору психологов Alter Анастасия Афанасьева.

Недавно психолог Наталья Наумова дала советы родителям по выбору кружков для ребенка. Специалист также обратила внимание, что наличие хобби очень важно для детей.

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