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Кинолог Голубев объяснил опасность слишком короткой стрижки для собак
Общество
Кинолог Голубев объяснил опасность слишком короткой стрижки для собак
pixabay.com  /  harvey117

Москва, 14 августа. Стрижка собак «под ноль» может обернуться облысением, а неправильный груминг – к смене цвета шерсти. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

Груминг включает в себя комплекс процедур, направленных не только на заботу о внешнем виде питомца, но и на его здоровье. Но владельцы иногда добавляют окрашивание шерсти или слишком короткую стрижку в жару, передает РИА Новости.

Кинолог Голубев рекомендует подходить к вопросу стрижки грамотно, с учетом особенностей породы и шерсти животного. Окрашивание волосяного покрова собаки может спровоцировать аллергию, предупредил специалист. Следует отказаться и от нанесения блеск-тату с помощью специального клея. Такая процедура тоже может навредить любимцу.

Собаки могут демонстрировать нетипичное поведение. Чаще всего оно может указывать на различные проблемы со здоровьем питомца. Например, агрессия вызвана страхом или болью, предупредил кинолог Владимир Голубев.

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