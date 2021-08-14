Поклонники не узнали молодого Никаса Сафронова на фотографии

Москва, 14 августа. Художник Никас Сафронов показал редкое архивное фото, на котором он запечатлен в юношеские годы. Соответствующий снимок он опубликовал в соцсети Instagram.

Сафронов позирует на фотографии вместе со своим товарищем Сашей Варламовым. Пейзаж позади них напоминает пляж. На это указывает и внешний вид друга художника, который стоит в одних плавках. По словам самого Сафронова, на фотографии ему всего 17 лет.

«К сожалению, фотоархив с моими детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии», — пояснил художник.

Поклонники изумились внешним видом юного художественного деятеля. Многие из них признались, что не сразу узнали Сафронова на снимке.

«Не узнать!» — написал один из фанатов.

«Вы справа или слева?» — поинтересовался второй.

Сафронов ранее высказался в поддержку актрисы Веры Алентовой, которая подверглась травле из-за возвращения к работе. Некоторые люди остались недовольны, что артистка вышла на сцену театра до завершения 40-летнего траура, объявленного по случаю смерти ее супруга Владимира Меньшова.