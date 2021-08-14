Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 07:49
07:34
Экономика
Ямальские депутаты приняли ряд поправок в региональные законы
07:33
Происшествия
Найдено тело пилота рухнувшего на Камчатке вертолета
07:27
Общество
Психолог Афанасьева советует изменить образ жизни для успешной борьбы с апатией
07:10
Общество
Дети способны справляться с постковидным синдромом лучше и быстрее взрослых
06:59
Общество
Кинолог Голубев объяснил опасность слишком короткой стрижки для собак
06:58
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодого Никаса Сафронова на фотографии
06:50
Происшествия
Власти Анапы объявили эвакуацию из-за подтоплений
06:27
Общество
Врач Астраханцева: симптомы COVID-19 и «погодной гипоксии» совпадают
06:27
Шоу-бизнес
Наталья Штурм начинает войну за внука с зятем с криминальным прошлым
06:24
Спорт
Медведев пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Торонто
Все новости

Власти Анапы объявили эвакуацию из-за подтоплений
Происшествия
Власти Анапы объявили эвакуацию из-за подтоплений
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Анапа, 14 августа. Отдыхающие ряда пансионатов в Анапе вынуждены покинуть место курорта из-за объявленной эвакуации. Об этом сообщают городские власти на официальном портале.

Причиной объявленной эвакуации являются подтопления, которые возникли из-за сильных дождей. Отдыхающие отелей и частных домов из поселка Виноградный перевезли на семь различных объектов, где они будут дожидаться, пока стихия спадет.

Стихия нагрянула не только в Анапе, но и на полуострове Крым в Керчи. Там также объявили эвакуацию населения из подтопленных домов. Работами по вывозу людей занимаются служащие национальной гвардии России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Власти Анапы объявили эвакуацию из-за подтоплений
курорт анапа подтопление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru