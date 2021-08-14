Власти Анапы объявили эвакуацию из-за подтоплений

Анапа, 14 августа. Отдыхающие ряда пансионатов в Анапе вынуждены покинуть место курорта из-за объявленной эвакуации. Об этом сообщают городские власти на официальном портале.

Причиной объявленной эвакуации являются подтопления, которые возникли из-за сильных дождей. Отдыхающие отелей и частных домов из поселка Виноградный перевезли на семь различных объектов, где они будут дожидаться, пока стихия спадет.

Стихия нагрянула не только в Анапе, но и на полуострове Крым в Керчи. Там также объявили эвакуацию населения из подтопленных домов. Работами по вывозу людей занимаются служащие национальной гвардии России.