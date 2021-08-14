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Дети способны справляться с постковидным синдромом лучше и быстрее взрослых
Общество
Дети способны справляться с постковидным синдромом лучше и быстрее взрослых
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 августа. Организм взрослого человека справляется с постковидным синдромом намного медленнее и хуже, чем у ребенка. Такое заявление сделала эпидемиолог Хадижат Омарова.

Специалистка отметила, что наблюдательные исследования постковидных проявлений все еще ведутся. По словам Омаровой, среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья перенесших коронавирус на данный момент еще недостаточно исследованы, передают РИА Новости.

Тем временем многие эксперты неоднократно сообщали, что на Россию может обрушиться новая волна коронавируса уже этой осенью. Аналитик Алексей Куприянов также заявил, что во многих российских регионах по-прежнему наблюдаются признаки третьей волны.

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