Врач Астраханцева: симптомы COVID-19 и «погодной гипоксии» совпадают

Москва, 14 августа. Симптоматика коронавирусной инфекции и так называемой «погодной гипоксии» сильно совпадает, различить их можно только сдав ПЦР-тест. Об этом заявила врач Полина Астраханцева.

Ощущения общей слабости, повышенной утомляемости, одышки и нехватки воздуха совпадают и у COVID-19, и у «погодной гипоксии», которая возникает из-за понижения процентного соотношения кислорода в воздухе. Справится с этим недугом поможет нахождение на воздухе или дыхательная гимнастика, сообщила Астраханцева в интервью радио Sputnik.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее назвал продолжительность действия симптомов после COVID-19. По его словам, пожилые люди могут ощущать симптоматику коронавируса дольше.