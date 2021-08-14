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Врач Астраханцева: симптомы COVID-19 и «погодной гипоксии» совпадают

  /   Обновлено: 14 августа 2021 06:28
Общество
Врач Астраханцева: симптомы COVID-19 и «погодной гипоксии» совпадают
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Москва, 14 августа. Симптоматика коронавирусной инфекции и так называемой «погодной гипоксии» сильно совпадает, различить их можно только сдав ПЦР-тест. Об этом заявила врач Полина Астраханцева.

Ощущения общей слабости, повышенной утомляемости, одышки и нехватки воздуха совпадают и у COVID-19, и у «погодной гипоксии», которая возникает из-за понижения процентного соотношения кислорода в воздухе. Справится с этим недугом поможет нахождение на воздухе или дыхательная гимнастика, сообщила Астраханцева в интервью радио Sputnik.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее назвал продолжительность действия симптомов после COVID-19. По его словам, пожилые люди могут ощущать симптоматику коронавируса дольше.

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симптомы COVID-19 погодная гипоксия
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