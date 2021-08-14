Наталья Штурм начинает войну за внука с зятем с криминальным прошлым

Москва, 14 августа. Певица Наталья Штурм вышла на тропу войны со своим зятем, который решил отсудить сына Даниэля у дочери певицы Елены.

Елена замужем за иностранцем. Пара пока все еще в браке, но уже не живет вместе. Отец ребенка уже подал два иска в суд, добился запрета на вывоз мальчика за пределы Евросоюза, но при этом до сих пор не подал на развод, о чем сообщила Штурм на своей странице в Instagram.

«Я его не отдам. Это ты мне кинул вызов, а не Лене. Это я содержу твоего сына уже полтора года. Хотя сразу вам говорила — это ваша семья, смотрите чтобы ваши проблемы не стали моими», — посетовала певица.

По ее словам, зять уже однажды «хотел ее «заказать»». Своих подписчиков Штурм предупредила, что если с ней что-нибудь случится, мужчина будет первым подозреваемым.

«Я всегда прекрасно к тебе относилась, Юлик. Зачем ты устраиваешь эту войну, мне не ясно. При этом ты не подаешь на развод. Два иска в суде от (предположительно, не утверждаю) человека с наркозависимостью, сидевшего в тюрьме, без российского гражданства и без дома. На что ты рассчитываешь?» — обратилась певица к супругу своей дочери.

Ранее певица рассказала, что экс-супруг пытался утопить свои комплексы в алкоголе, становился агрессивным, вел себя нестабильно и сыпал угрозами. Еще во время знакомства ей стало понятно, что его преследуют некие не пережитые психологические травмы. Чтобы справиться с комплексами, мужчина много выпивал и сразу ставил себя в отношениях с женщинами во главу угла, а во время гастролей Штурм уходил в запой.