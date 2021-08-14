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Спорт
Медведев пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Торонто
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Медведев пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Торонто
Спорт
Медведев пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Торонто
wikipedia.org  /  Dacoucou/CC BY-SA 4.0

Торонто, 14 августа. Российский теннисист Даниил Медведев одолел поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и завоевал путевку в полуфинал соревнований.

Минувший матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу россиянина. Медведев, посеянный на «Мастерсе» под первым номером, в полуфинале сразится с победителем пары Джон Изнер – Гаэль Монфис.

В мировом рейтинге Даниил Медведев располагается на второй строчке, имея в арсенале 11 титулов под эгидой АТР. Турнир в Торонто, призовой фонд которого составляет 3,5 млн долларов, относится к категории «Мастерс». Престижнее него лишь турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

В начале августа завершились Олимпийские игры, в которых также соревновались и теннисисты. Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в этой дисциплине впервые с возвращения тенниса в программу ОИ.

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