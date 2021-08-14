Чистка радиатора может уберечь вариаторную коробку передач от перегрева

Москва, 14 августа. Прочистка радиатора интеркулера может спасти вариаторную автоматическую коробку передач от избыточного перегрева. Об этом пишет издание «Автовзгляд».

Установленный дополнительный радиатор охлаждения вариатора также поможет избежать перегрева трансмиссии и продлить срок ее службы. Авторы издания также рекомендовали сменить манеру вождения. Длительная езда на большой скорости и буксировка плохо сказывается температуре внутри КПП и на общем состоянии коробки.

Похожую точку зрения высказывал автоэксперт Егор Васильев. Он акцентировал внимание на том, что буксировка тяжелых грузов на автоматической коробке передач может вывести ее из строя.