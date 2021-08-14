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Чистка радиатора может уберечь вариаторную коробку передач от перегрева
Общество
Чистка радиатора может уберечь вариаторную коробку передач от перегрева
wikipedia.org  /  Tennen-Gas/CC BY-SA 3.0

Москва, 14 августа. Прочистка радиатора интеркулера может спасти вариаторную автоматическую коробку передач от избыточного перегрева. Об этом пишет издание «Автовзгляд».

Установленный дополнительный радиатор охлаждения вариатора также поможет избежать перегрева трансмиссии и продлить срок ее службы. Авторы издания также рекомендовали сменить манеру вождения. Длительная езда на большой скорости и буксировка плохо сказывается температуре внутри КПП и на общем состоянии коробки.

Похожую точку зрения высказывал автоэксперт Егор Васильев. Он акцентировал внимание на том, что буксировка тяжелых грузов на автоматической коробке передач может вывести ее из строя.

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