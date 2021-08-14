От кофе до мороженого: врачи развеяли мифы о вредности некоторых продуктов

Москва, 14 августа. На здоровье и лишний вес влияет не сам конкретный продукт, а его количество и калорийность рациона в течение дня, заявила врач-эндокринолог Елена Маслова.

Специалист в беседе с агентством «Прайм» уточнила, что при тщательно спланированном рационе можно найти место даже, казалось бы, вредным продуктам. Но тут важно, чтобы они вписывались в необходимую калорийность, а потребление пищи было сбалансировано с расходом энергии.

В частности, кофе давно признан источником антиоксидантов и даже может снижать риски сердечной недостаточности. Но избыток напитка грозит гиперстимуляцией нервной системы, потерей кальция и обезвоживанием организма.

Сливочное масло, которого опасаются все любители диет, является источником насыщенных жиров, в небольшой степени полиненасыщенных. Этот продукт действительно калориен, но назвать его однозначно вредным нельзя, ведь масло — это источник определенных жирорастворимых витаминов. Как и в случае кофе важно помнить, что употреблять его можно в очень небольшом количестве.

Высококалорийное сало в малых количествах тоже может быть полезным. Ведь это смесь жиров, в основном, насыщенных и мононенасыщенных, источник легкоусвояемого холестерина.

Мороженое на проверку оказалось тоже не таким вредным, как опасаются сторонники ЗОЖ. По словам врача-эндокринолога, диетолога Анны Кривошеевой, этот продукт богат белком и является отличным источником питательных веществ — витаминов, минералов. Важным моментом является и то, что мороженое увеличивает уровень серотонина, известного как гормон счастья.

Однако речь идет о натуральном продукте, в котором содержится минимум искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.

«Вместе с тем, не стоит забывать, что даже от самого полезного продукта в избытке можно получить побочные и негативные эффекты. Будьте умеренны, активны, питайтесь сбалансированно, без крайностей — и все будет хорошо», — подвели итог специалисты.

Ранее диетолог Зухра Павлова отметила, что многие ошибочно считают, что в арбузе самое вредное и опасное — нитраты. Однако навредить сильнее может содержащаяся в плодах фруктоза. Она запускает в организме человека процесс, сравнимый с голодом. В конечном итоге это состояние может привести к лишнему весу.

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