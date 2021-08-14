Обвенчаться на Медовый спас планируют более 900 московских пар

Москва, 14 августа. Обвенчаться на Медовый спас 14 августа во Дворцах бракосочетания Москвы хотят около 750 молодых пар и на выезде еще около 200 влюбленных.

В целом свыше 900 пар изъявили желание сыграть свадьбу в этот день. Многим хочется, чтобы торжество состоялось в красивую и запоминающуюся дату.

«Для каждой пары приготовлен сладкий подарок, а также поздравительная речь ведущих торжественных церемоний», — передают сотрудники пресс-службы ЗАГС.

Всем обручившимся в этот праздник вручат мед в качестве свадебного подарка. Сотрудники ЗАГС поздравят брачующихся в особняках «Роял», на Волхонке, в ресторане Birds в башне Око Москвы-Сити, а также в усадьбе Васильчиковых. Сообщается, что за первую половину этого года связали себя узами брака более 46 тысяч человек.

Нередко браки звездных пар заканчиваются скандальными разводами. Но это определенно не относится к звезде «Универа» Стасу Ярушину — он поздравил свою супругу с десятой годовщиной свадьбы.