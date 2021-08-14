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Обвенчаться на Медовый спас планируют более 900 московских пар
Общество
Обвенчаться на Медовый спас планируют более 900 московских пар
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 августа. Обвенчаться на Медовый спас 14 августа во Дворцах бракосочетания Москвы хотят около 750 молодых пар и на выезде еще около 200 влюбленных.

В целом свыше 900 пар изъявили желание сыграть свадьбу в этот день. Многим хочется, чтобы торжество состоялось в красивую и запоминающуюся дату.

«Для каждой пары приготовлен сладкий подарок, а также поздравительная речь ведущих торжественных церемоний», — передают сотрудники пресс-службы ЗАГС.

Всем обручившимся в этот праздник вручат мед в качестве свадебного подарка. Сотрудники ЗАГС поздравят брачующихся в особняках «Роял», на Волхонке, в ресторане Birds в башне Око Москвы-Сити, а также в усадьбе Васильчиковых. Сообщается, что за первую половину этого года связали себя узами брака более 46 тысяч человек.

Нередко браки звездных пар заканчиваются скандальными разводами. Но это определенно не относится к звезде «Универа» Стасу Ярушину — он поздравил свою супругу с десятой годовщиной свадьбы.

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