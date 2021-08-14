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Ученые нашли универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2
Наука
Ученые нашли универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2
pixabay.com

Ванкувер, 14 августа. Ученым Института естественных наук в Университете Британской Колумбии удалось выявить два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению SARS-CoV-2 в клетку.

Живучесть коронавируса и способность распространяться зависят от того, как хорошо он может скрывать себя от иммунитета человека. В этом ему помогает гликолизация. Определенные участки белка пепломера образуют соединение с остатками сахаров. Ученые же обнаружили два сахар-связывающих белка, мешающих вирусу попадать в клетку.

Поиск новой методики лечения коронавируса потребовал от ученых создания библиотеки из 140 лектинов млекопитающих, образующих соединения с остатками углеводов белков. У двух из них — CLEC4G и CD209c — была обнаружена способность к созданию устойчивой связи с белком пепломера SARS-CoV-2. При помощи атомно-силового микроскопа и методики 3D-моделирования учеными была изучена эта особенность.

До конца трудно установить, что определяет склонность к развитию постковидного синдрома. Однако его возникновение у детей может быть связано со сбоями в работе генов.

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