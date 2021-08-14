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Ученые из Австралии открыли новый вид табака-убийцы насекомых
Общество
Ученые из Австралии открыли новый вид табака-убийцы насекомых
pixabay.com

Москва, 14 августа. Австралийские ботаники открыли новый вид табака, который ловит мелких насекомых при помощи железистых волосков.

При этом в исследовании отмечается, что растение не делает это для пропитания, а только для защиты. Оно было отнесено к новому виду Nicotiana insecticida.

Как выяснилось, существует целый комплекс растений с подобными свойствами. Их железистые волоски содержат липкий секрет с сильным запахом, привлекающим насекомых. Ученые смогли собрать семена растения и прорастить их. Выяснилось, что даже выращенное в тепличных условиях растение обладает способностью ловить насекомых.

В дикой природе, как правило, выживает самый приспособленный. Насекомые тоже обладают своими особенностями, необычные способы выживания перечислены египетским изданием.

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