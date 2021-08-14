Сыгравшая принцессу Диану актриса не знает, женщина она или мужчина

Лондон, 14 августа. Актриса Эмма Коррин, прославившаяся по роли принцессы Дианы в сериале «Корона», заявила, что она является небинарной персоной.

Небинарный — это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной. Некоторые из таких людей настаивают, чтобы их называли не он или она, а они. В новом интервью для телеканала ITV Коррин уточнила, что до сих пор выясняет свою гендерную идентичность.

«К сожалению, общество устроено таким образом, что в нем нет места бинарности. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я нахожусь где-то посередине. И я до сих пор не уверена, где я», — заявила она.

По словам актрисы, первое время она боялась говорить о своем гендере публично, опасаясь осуждения. Однако позднее в ее адрес поступило много слов поддержки, особенно от квир-сообщества. Коррин уверена, что «нет никакой фиксированной идентичности», она намерена продолжить пусть, выясняя свою роль в этом мире.

В начале августа Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны». В этом сезоне роль королевы Елизаветы II исполнит актриса Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере». Когда поклонники исторического проекта смогут оценить игру Имельды Стонтон, пока неизвестно. Сезон выйдет в 2022 году, но точные даты еще не назывались.

Всего сериал «Корона» должен состоять из шести сезонов. Каждые два года шоураннеры меняли актерский состав, чтобы символизировать течение времени. До Стонтон королеву Елизавету II играли Клер Фой и Оливия Колман.