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Проявление доброты к себе поможет избежать уныния при COVID-19
Общество
Проявление доброты к себе поможет избежать уныния при COVID-19
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Москва, 14 августа. Ученые США доказали связь уныния с усугублением течения COVID-19. Как преодолеть страхи, тревоги и поддерживать психику, рассказала психолог Марина Розенова.

Исследования указывают риск более тяжелого течения болезни у людей с проблемами психологического или психиатрического характера. Такие пациенты слабо справляются с эмоциональными нагрузками и стрессами, передает «Комсомольская правда».

Существует несколько правил психологического здоровья, направленные на противостояние коронавируса. Психолог Розенова рекомендует проявлять щедрость и доброту к окружающим, меньше ругать себя и не произносить грубых слов в свой адрес.

Следует меньше раздражаться из-за пустяков, контролировать тревогу. Нужно дать себе свободу и научиться избавляться от лишней нагрузки. В условиях пандемии рекомендуется практиковать безопасное поведение, дополнила Розенова.

Состояние уныния может привести к депрессии. Справиться с этим состоянием поможет принятие самой ситуации. Психолог Михаил Хорс рекомендует избегать мыслей о худшем будущем и жить настоящим.

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