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Toyota повисла на ограждении после ДТП на Сахалине
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Toyota повисла на ограждении после ДТП на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 14 августа. Серьезное ДТП с участием Toyota Succeed произошло на трассе Южно-Сахалинск — Охотское. Автомобилем управлял 54-летний водитель.

Авария произошла вечером 13 августа вблизи поворота на село Тамбовское. Предварительно установлено, что водитель иномарки, двигаясь в западном направлении, потерял контроль над управлением машиной. В итоге он наехал на леерное ограждение.

Мужчина получил травмы, о тяжести которых не сообщается. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Сахалинцы ранее спасли кошку, пострадавшую под колесами автомобиля. Местные жители передали травмированное животное ветеринарам благотворительного фонда, которые оказали первую помощь питомцу.

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дтп сахалин южно-сахалинск
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