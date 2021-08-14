Toyota повисла на ограждении после ДТП на Сахалине

Южно-Сахалинск, 14 августа. Серьезное ДТП с участием Toyota Succeed произошло на трассе Южно-Сахалинск — Охотское. Автомобилем управлял 54-летний водитель.

Авария произошла вечером 13 августа вблизи поворота на село Тамбовское. Предварительно установлено, что водитель иномарки, двигаясь в западном направлении, потерял контроль над управлением машиной. В итоге он наехал на леерное ограждение.

Мужчина получил травмы, о тяжести которых не сообщается. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Сахалинцы ранее спасли кошку, пострадавшую под колесами автомобиля. Местные жители передали травмированное животное ветеринарам благотворительного фонда, которые оказали первую помощь питомцу.