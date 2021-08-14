Американские повара назвали главные ошибки новичков на кухне

Вашингтон, 14 августа. Повара-любители допускают ряд ошибок, которые могут испортить блюдо, травмировать окружающих или отбить желание готовить. Об этом рассказали специалисты на портале Reddit.

Недавно вытащенную из духовки сковороду или противень стоит накрыть полотенцем, чтобы никто случайно не обжегся о горячий предмет. Во время готовки лучше всего использовать острый нож и выкладывать все необходимые ингредиенты до начала работы, передает BuzzFeed.

Повару следует пробовать свое блюдо до подачи на стол. Новые рецепты на случай неудачи лучше всего изучать не перед важным мероприятием. Скорость приготовления еды никак не связана с мощностью печи, поэтому лучше выставлять температуру по рецепту.

Шеф-повар Антон Калер ранее рассказал об опасной ошибке при варке раков. Есть можно только тех морских обитателей, которые умерли в кастрюле, а не своей смертью.