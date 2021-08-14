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Пушков: США через 20 лет станут страной «белого меньшинства»
Политика
Пушков: США через 20 лет станут страной «белого меньшинства»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 14 августа. Соединенные Штаты станут страной «белого меньшинства» к 2040–2045 году. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Американская элита ошибается, полагая, что страна не изменится через два десятка лет. Однако это произойдет, уверен Пушков. Предпосылками к тому являются демографические и социологические тенденции, набирающие обороты на Западе.

«Американская либеральная англо-санксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев. При этом она не задумывается о последствиях, считая, что ничего по сути не изменится», — считает сенатор.

Также Алексей Пушков раскритиковал слова госсекретаря США Энтони Блинкена об изменениях климата. Он считает, что все страны незамедлительно должны принять меры для предотвращения дальнейшего потепления на планете.

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сша пушков демография
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