Москва, 14 августа. Соединенные Штаты станут страной «белого меньшинства» к 2040–2045 году. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.
Американская элита ошибается, полагая, что страна не изменится через два десятка лет. Однако это произойдет, уверен Пушков. Предпосылками к тому являются демографические и социологические тенденции, набирающие обороты на Западе.
Также Алексей Пушков раскритиковал слова госсекретаря США Энтони Блинкена об изменениях климата. Он считает, что все страны незамедлительно должны принять меры для предотвращения дальнейшего потепления на планете.