Малоимущие россияне могут рассчитывать на субсидирование оплаты ЖКХ

Москва, 14 августа. Россияне, которые зарабатывают меньше регионального прожиточного минимума имеют право на субсидирование коммунальных услуг со стороны государства.

Инвалидам, ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и ликвидаторам техногенной катастрофы на ЧАЭС также предоставлено право на льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко.

Эксперт указал, что государство может взять часть расходов за услуги ЖКХ у ветеранов труда. Для того, чтобы уточнить порядок получения материальной помощи, нужно обратиться в органы соцзащиты.

Ранее главой наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным была проведена оценка изношенности коммунальной структуры в России. Анализу подверглись водопроводные трубы и канализация.