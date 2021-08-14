Астрологи составили топ-6 не созданных друг для друга знаков зодиака

Москва, 14 августа. Астрологи предупреждают, некоторым знакам зодиака лучше даже не пытаться строить отношения, семья у них не получится.

Овен и Телец словно оправдывают свои названия: упрямый баран и настырный бык будут стоять на своем, ни в чем не уступая партнеру. Негативно сказывается и то, что Овны домоседы, а Тельцы любят публичность. Их отношения не могут продолжаться долго, если они не найдут компромиссы.

Близнецы и Козерог не совпадают по жизни: первые всегда несутся, будто боясь опоздать, вторые любят никуда не спешить. Козероги постоянны и последовательны, им не понять Близнецов, чье настроение меняется постоянно, передает Пятый канал.

Рак и Весы тоже не лучшая пара, по мнению астрологов. Раки не любят публичность, тогда как Весы не упускают возможность покрасоваться. Рак никогда не сможет принять такого поведения и оценить по достоинству.

Дева и Лев не проживут вместе долго. Первые любят разложить все по полочкам. И не только в быту, но и в голове. Смириться с самовлюбленным Львом, любящим бардак в жизни, им будет очень тяжело. Львы же не позволят даже самым близким людям диктовать им условия.

Скорпион и Стрелец не могут разрешить свои противоречия. Прямолинейные Стрельцы адекватно оценивают свою жизнь, но не способны понять загадочных Скорпионов. Те, в свою очередь, преданы и верны в отношениях, тогда как Стрельцы могут быть ветреными и даже изменять.

Водолей и Рыбы не уживаются из-за разных характеров: первые стремятся к свободе и не всегда заботятся о чувствах своего партнера, вторые же очень чувствительны и требуют к себе внимания.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых могут очаровать любого мужчину с первого взгляда. Так, к примеру, Весы отличаются нежностью. Астрологи сравнивают изящных дам, рожденных под этим знаком зодиака, с лепестком сакуры. Трепетные и нежные Весы влюбляют в себя мужчин, которые хотят оберегать и заботиться о своих избранницах.