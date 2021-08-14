Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 06:17
06:15
Общество
Обвенчаться на Медовый спас планируют более 900 московских пар
06:11
Наука
Ученые нашли универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2
06:09
Общество
Ученые из Австралии открыли новый вид табака-убийцы насекомых
06:00
Шоу-бизнес
Сыгравшая принцессу Диану актриса не знает, женщина она или мужчина
06:00
Экономика
Квартира или биржа: куда выгоднее россиянам вкладывать деньги
05:59
Происшествия
Петербургский «Хатико» гнался за сбитым хозяином до самой больницы
05:41
Общество
Проявление доброты к себе поможет избежать уныния при COVID-19
05:40
Происшествия
Toyota повисла на ограждении после ДТП на Сахалине
05:39
Общество
Американские повара назвали главные ошибки новичков на кухне
05:28
Общество
«Вектор»: летальные исходы после прививки «ЭпиВакКороной» отсутствуют в России
Все новости

Астрологи составили топ-6 не созданных друг для друга знаков зодиака

  /   Обновлено: 14 августа 2021 05:18
Общество
Астрологи составили топ-6 не созданных друг для друга знаков зодиака
pxhere.com

Москва, 14 августа. Астрологи предупреждают, некоторым знакам зодиака лучше даже не пытаться строить отношения, семья у них не получится.

Овен и Телец словно оправдывают свои названия: упрямый баран и настырный бык будут стоять на своем, ни в чем не уступая партнеру. Негативно сказывается и то, что Овны домоседы, а Тельцы любят публичность. Их отношения не могут продолжаться долго, если они не найдут компромиссы.

Близнецы и Козерог не совпадают по жизни: первые всегда несутся, будто боясь опоздать, вторые любят никуда не спешить. Козероги постоянны и последовательны, им не понять Близнецов, чье настроение меняется постоянно, передает Пятый канал.

Рак и Весы тоже не лучшая пара, по мнению астрологов. Раки не любят публичность, тогда как Весы не упускают возможность покрасоваться. Рак никогда не сможет принять такого поведения и оценить по достоинству.

Дева и Лев не проживут вместе долго. Первые любят разложить все по полочкам. И не только в быту, но и в голове. Смириться с самовлюбленным Львом, любящим бардак в жизни, им будет очень тяжело. Львы же не позволят даже самым близким людям диктовать им условия.

Скорпион и Стрелец не могут разрешить свои противоречия. Прямолинейные Стрельцы адекватно оценивают свою жизнь, но не способны понять загадочных Скорпионов. Те, в свою очередь, преданы и верны в отношениях, тогда как Стрельцы могут быть ветреными и даже изменять.

Водолей и Рыбы не уживаются из-за разных характеров: первые стремятся к свободе и не всегда заботятся о чувствах своего партнера, вторые же очень чувствительны и требуют к себе внимания.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых могут очаровать любого мужчину с первого взгляда. Так, к примеру, Весы отличаются нежностью. Астрологи сравнивают изящных дам, рожденных под этим знаком зодиака, с лепестком сакуры. Трепетные и нежные Весы влюбляют в себя мужчин, которые хотят оберегать и заботиться о своих избранницах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи составили топ-6 не созданных друг для друга знаков зодиака
астрология знаки зодиака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru