Группа The Killers представила седьмой альбом Pressure Machine

Лас-Вегас, 14 августа. Американская рок-группа The Killers выпустила седьмую пластинку под названием Pressure Machine. Об этом музыкальный коллектив сообщил в Instagram.

Новый альбом The Killers создавался вместе с гитаристом Дейвом Кенингом. Музыкант ушел из группы в 2017 году, чтобы развивать сольную карьеру. По словам критиков, пластинка Pressure Machine стала камерной и интимной. Релиз состоялся 13 августа.

Сами рокеры пытались передать свой взгляд на повседневные реалии небольшого города в США, где царит суровая и мрачная красота. Осенью The Killers собираются провести небольшой тур по Соединенным Штатам в рамках релиза Pressure Machine. Послушать треки с альбома можно на всех музыкальных площадках.

Похвастались релизом уже написанной ранее песни победители Евровидения Maneskin. Группа представила трек I Wanna Be Your Slave в новом звучании. Вместе с музыкантами в создании ремейка поучаствовал Iggy Pop.