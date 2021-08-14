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«Вектор»: летальные исходы после прививки «ЭпиВакКороной» отсутствуют в России
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«Вектор»: летальные исходы после прививки «ЭпиВакКороной» отсутствуют в России
Общество
«Вектор»: летальные исходы после прививки «ЭпиВакКороной» отсутствуют в России
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 августа. Российские специалисты не зарегистрировали смертельных исходов после вакцинации «ЭпиВакКороной» от COVID-19. Об этом сообщили в центре «Вектор».

Центр «Вектор» разработал препарат «ЭпиВакКорона». Это уже вторая вакцина от коронавируса, созданная в России. Ее зарегистрировали в октябре прошлого года. Прививки разрешено делать совершеннолетним гражданам.

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», не отмечено», — отмечается в сообщении центра.

Компания «Вектор-Биальгам» намерена завершить модернизацию препарата «ЭпиВакКорона» в начале октября 2021 года. Производство вакцины хотят увеличить до 10 миллионов доз ежемесячно, сообщил гендиректор организации Леонид Никулин.

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вектор летальный исход эпиваккорона
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