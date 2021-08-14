Систему отслеживания времени работы таксистов запустили в Москве

Москва, 14 августа. Новая информационная система «Аналитика работы такси» будет фиксировать переработки московских таксистов. Это сделано для сокращения числа ДТП в столице.

Система мониторинга будет показывать данные о стаже вождения таксиста, его водительское удостоверение и режим труда и отдыха. Законодательством установлены правила, по которым водителю запрещается работать более 40 часов в неделю. Количество рабочего времени таксист устанавливает сам, однако оно не должно превышать 12-часовой лимит.

Заявки на регистрацию в системе можно будет подать с 14 августа. К обработке заявок будет привлечено большое количество специалистов, поэтому все они будут рассмотрены в ближайшее время, заявили в дептрансе Москвы.

Недавно в Москве столкнулись сразу два такси. В результате аварии пострадали два человека, в том числе десятилетний ребенок.