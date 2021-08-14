Польский сенатор не смог попасть в Москву и вызвал смех своих соотечественников

Варшава, 14 августа. Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич насмешил жителей своей страны жалобами на то, чего сам добивался многие годы.

Польский портал Interia опубликовал интервью с сенатором, в котором политик рассказал, что собирался приехать в Москву, однако в Россию въехать ему не удалось. Борусевич уточнил, что это известие передал ему руководитель одного из отделов посольства. Выяснилось, что въезд в страну ему запрещен еще с 2015 года.

«Признаюсь, я очень удивлен», — подчеркнул он.

Однако удивление политика не разделяют поляки, оставившие комментарии на сайте издания. Они напомнили сенатору, что, в первую очередь, виновата поддерживаемая им антироссийская политика Варшавы.

«А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы? Для русских ты ноль», — приводит перевод комментария «ИноСМИ».

«Продолжайте оплевывать Россию, и сюрпризов будет больше», — добавил другой читатель.

Еще один пользователь напомнил, что Польша первая ввела санкции против России, после чего «те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата».

«Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», — подчеркнул он.

«Бедный Борусевич, парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении российских дипломатов. Не проинструктировали беднягу», — не без сарказма отметил читатель.

Многие отметили, что Борусевич является «известным русофобом», поэтому запрет въезда на территорию РФ — это «плоды трудов» всей его сознательной жизни.

Ранее сообщалось, что польский журналист встал на сторону российского президента Владимира Путина после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев». Обозреватель поддержал идею того, что малороссы и великороссы являются одним народом, вопреки мнению Киева.