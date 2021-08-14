Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 06:17
06:15
Общество
Обвенчаться на Медовый спас планируют более 900 московских пар
06:11
Наука
Ученые нашли универсальный способ борьбы с любыми штаммами SARS-CoV-2
06:09
Общество
Ученые из Австралии открыли новый вид табака-убийцы насекомых
06:00
Шоу-бизнес
Сыгравшая принцессу Диану актриса не знает, женщина она или мужчина
06:00
Экономика
Квартира или биржа: куда выгоднее россиянам вкладывать деньги
05:59
Происшествия
Петербургский «Хатико» гнался за сбитым хозяином до самой больницы
05:41
Общество
Проявление доброты к себе поможет избежать уныния при COVID-19
05:40
Происшествия
Toyota повисла на ограждении после ДТП на Сахалине
05:39
Общество
Американские повара назвали главные ошибки новичков на кухне
05:28
Общество
«Вектор»: летальные исходы после прививки «ЭпиВакКороной» отсутствуют в России
Все новости

Польский сенатор не смог попасть в Москву и вызвал смех своих соотечественников

  /   Обновлено: 14 августа 2021 05:10
Политика
Польский сенатор не смог попасть в Москву и вызвал смех своих соотечественников
Федеральное агентство новостей

Варшава, 14 августа. Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич насмешил жителей своей страны жалобами на то, чего сам добивался многие годы.

Польский портал Interia опубликовал интервью с сенатором, в котором политик рассказал, что собирался приехать в Москву, однако в Россию въехать ему не удалось. Борусевич уточнил, что это известие передал ему руководитель одного из отделов посольства. Выяснилось, что въезд в страну ему запрещен еще с 2015 года.

«Признаюсь, я очень удивлен», — подчеркнул он.

Однако удивление политика не разделяют поляки, оставившие комментарии на сайте издания. Они напомнили сенатору, что, в первую очередь, виновата поддерживаемая им антироссийская политика Варшавы.

«А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, хотевших почтить День Победы? Для русских ты ноль», — приводит перевод комментария «ИноСМИ».

«Продолжайте оплевывать Россию, и сюрпризов будет больше», — добавил другой читатель.

Еще один пользователь напомнил, что Польша первая ввела санкции против России, после чего «те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата».

«Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», — подчеркнул он.

«Бедный Борусевич, парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении российских дипломатов. Не проинструктировали беднягу», — не без сарказма отметил читатель.

Многие отметили, что Борусевич является «известным русофобом», поэтому запрет въезда на территорию РФ — это «плоды трудов» всей его сознательной жизни.

Ранее сообщалось, что польский журналист встал на сторону российского президента Владимира Путина после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев». Обозреватель поддержал идею того, что малороссы и великороссы являются одним народом, вопреки мнению Киева.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Польский сенатор не смог попасть в Москву и вызвал смех своих соотечественников
санкции польша борусевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru