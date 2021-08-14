Ямальские оленеводы борются за кубок по мини-футболу в Салехарде

Салехард, 14 августа. Представители коренных народов Севера борются за награды в чемпионате по мини-футболу, который стартовал 13 августа в Салехарде.

Инициативу на проведение спортивного первенства среди народов севера внес Союз оленеводов Ямала. В его организации содействовал также «Проектный офис развития Арктики».

«Люди из разных поселков приехали пообщаться друг с другом. Как раз от этого общения могут возникнуть новые идеи», — отметил заместитель гендиректора организации Павел Сухов.

Матчем-открытием соревнования стала встреча сборной общественников и игроков из села Аксарка. Футболист «Приуралья» Дмитрий Чусовитин забил первый гол и официально открыл чемпионат, передает «Ямал-медиа».

Соревнования проходят к празднованию Дня коренных народов мира. Несмотря на то, что северяне по сей день ведут традиционный образ жизни, они так же любят и играть в футбол, что доказали своим азартом участники турнира.

Тем временем губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт третьей масштабной рабочей поездке по региону. В рамках нее он посетит более десяти населенных пунктов.